ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ‘ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದ’ ₹157 ಕೋಟಿ

ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:25 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಒಂದು ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
–ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎನ್.ಪಿ., ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ಮೈಸೂರು
MysuruRBI

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT