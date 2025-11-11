ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು: ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿ!

ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು; ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ–ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಆಗದು
ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ
