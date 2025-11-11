ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು: ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿ!

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಟವು ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದ್ದು, 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಓರೆಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೂ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಿಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಓವೆಲ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ–ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಊಟ–ತಿಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕ್ರೀಡಾ ಶುಲ್ಕ, ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ.ಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೇ ಇನ್ನಿತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾಲೇಜೊಂದರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 25–30 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಶುಲ್ಕದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹385 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜ, ಯುವರಾಜ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಶುಲ್ಕವು ₹500 ರಷ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಉಪಾಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಳಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ, ದಿನಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಊಟದ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಳಸಬೇಕು’ ಎನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ–ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಆಗದು</blockquote><span class="attribution">ವೆಂಕಟೇಶ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗ</span></div>.<p><strong>ಅನುದಾನ ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮ</strong> </p><p>ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಿಣುಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಆಡಳಿತವು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹಣಕಾಸು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ₹60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದ ಬಾಕಿಯೇ ₹18–20 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಹಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>