ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು| ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಪೂರಕ: ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು

Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ಕೃಷಿಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದ್ದು ರೈತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಪ್ರೊ.ರಾಜಾಸಾಬ ಎ.ಎಚ್. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
