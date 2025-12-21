ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ರಾಯಚೂರು: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಶ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಾಯಚೂರು | ಜಾತಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಯಚೂರು | ಜಾತಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ
ರಾಯಚೂರು | ಜಾತಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಕೆ. ರವಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಾಯಚೂರು: ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಯಚೂರು: ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ರಾಯಚೂರು: ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಾಯಚೂರು: ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಂಚುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಯಚೂರು: ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಂಚುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ
ರಾಯಚೂರು: ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಂಚುವ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಾಳಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930 ಫಲಕ ಹಾಕಿ: ರಾಯಚೂರು SP ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930 ಫಲಕ ಹಾಕಿ: ರಾಯಚೂರು SP ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930 ಫಲಕ ಹಾಕಿ: ರಾಯಚೂರು SP ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ
DalitRaichur
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT