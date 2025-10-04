ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಳೆಗೆ ಸೋರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ

30 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:17 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:17 IST
ರೋಗಿಗಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ರೋಗಿಗಳು ಕಾದು ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ
Raichuru

