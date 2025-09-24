ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅರೆಬರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ತುರ್ವಿಹಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಶಾಸಕ, ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್.ಬಸನಗೌಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:44 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:44 IST
ಬಹುತೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ.
– ಆರ್.ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ, ಶಾಸಕ
Raichur

