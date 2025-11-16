ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದೇವದುರ್ಗ | ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ನೂತನ ನ್ಯಾಯಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
Rayachuru

