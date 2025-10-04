ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಇಳುವರಿ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ತೊಗರಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ
ಶರಣಪ್ಪ ಆನೆಹೊಸೂರು
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:16 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Raichuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT