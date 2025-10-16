ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದೇವದುರ್ಗ: ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:47 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:47 IST
ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ (ಸಿಎಲ್ 9) ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾನವಿ ಅಬಕಾರಿ ವೃತ್ತ ಪಿಎಸ್ಐ ವೀರಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಾನವಿ ಅಬಕಾರಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಯಮನೂರ್ ಸಾಬ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ.
