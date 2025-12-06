ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಡಿಟಿವಿ

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಸ್‌ನಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 21 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:08 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಆಸಕ್ತರಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ಚನ್ನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮೊಬಲೈಸರ್
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಎನ್‌ಐಐಟಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಾಹನವನ್ನು ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
