ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ಹೂವು–ಹಣ್ಣು, ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:33 IST
Comments
ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು
Rayachuru

