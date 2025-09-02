ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕವಿತಾಳ | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಕವಿತಾಳದ ಲ್ಲಿ 11 ಹಾಗೂ 14ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀರಿನ ಸಮಸೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
Rayachuru

