ಮಸ್ಕಿ:ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಾಳೆ

ಮಸ್ಕಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ‘ವಿಪ್’ ಜಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
