ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲದೆ ರೈತರ ಪರದಾಟ

ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:58 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:58 IST
ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು
ಮಾನಪ್ಪ ಡಿ. ವಜ್ಜಲ್ ಶಾಸಕ ಲಿಂಗಸುಗೂರು
ಗುರಗುಂಟಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ
ಬಸವರಾಜ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
FarmersRaichurCotton

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

