ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಸ್ಕಿ | ಮಳೆ: ಕೆರೆಯಾಗುವ ಸೋಮನಾಥ ನಗರ

ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:02 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:02 IST
ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಸ್ಕಿ ಪುರಸಭೆ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಿಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು
ಹನುಮೇಶ ನಾಯಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಸೋಮನಾಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಲು ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ‌. ಮೊಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಹೊರ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ
ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 
Rayachuru

