ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ನಿರಂತರ ಗೈರು

ಯಮನೇಶ ಗೌಡಗೇರಾ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:17 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:17 IST
ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾ ನಾಯಕ ತಾಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು.
ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ರಮಾಬಾಯಿ ತಾಂಡ ನಿವಾಸಿ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿ ನಿರಂತರ ಗೈರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆತ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಶಿವರಾಜ ನಾಯಕ ವಕೀಲ ಬಿ. ಗಣೇಕಲ್
ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿ ನಿರಂತರ ಗೈರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವೆ
ಮಾದವನಂದ ಸಿಡಿಪಿಒ
