ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸರ ಸ್ಮರಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:26 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:26 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನ
RayachuruKanakadasa Jayanthi

