ನವೋದಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು: ದೀಪದಾನ ಸಮಾರಂಭ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ನವೋದಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ 33ನೇ ತಂಡದ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ವೈಫರಿ (ಜಿಎನ್ಎಂ) ಹಾಗೂ 32ನೇ ತಂಡದ ಬೇಸಿಕ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೀಪದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಡಾ.ಹೆಗ್ಡೆ ಸಿಲ್ವರ್ಜುಬ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನವೋದಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡೀನ್ ಡಾ. ಮಹೇಶ ಪಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಮಹೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ದೀಪ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೊ.ಹೆಟ್ಸಿ ಸುಥಾನ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನವೋದಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಡಾ.ಬಿ.ದೇವಾನಂದ, ನವೋದಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಕೆ.ನಾಯಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಇಮಾನ್ಯುವೆಲ್ ಪಿ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನವೋದಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊ.ರಾಖಿ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ.ತಬಿತ ರವೀಶ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ.ಪೈಲಟ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>