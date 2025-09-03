ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡದ ಆಡಳಿತ

ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:21 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:21 IST
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್‌ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಬೇಕು
– ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು
Raichurayush hospital

