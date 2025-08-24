ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: ಸಾಧಕರಿಗೆ ‘ಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 22ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:55 IST
ಕವಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾಂತಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಡರಗಿ ಮಠ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಐಜಿಪಿ ಡಾ.ಡಿ.ಸಿ.ರಾಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
Raichur

