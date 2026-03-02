ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಾನ್ವಿ| ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ: ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮಾವೇಶ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:36 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:36 IST
ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
