ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯ

<p>ಮಾನ್ವಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಝೇವಿಯರ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಐ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಪ್ತಾ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ತಾರೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು, ಸೌರಮಂಡಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಹ, ನಕ್ಷತ್ರ, ನಿಹಾರಿಕೆಗಳ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಕೃತಕ ಗೋಳದೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಆಕಾಶವೇ ಇಳಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ ವರ್ಣಮಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಬೆನ್ನಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿ,'ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಾರಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಕ್ರಿಪ್ತಾ ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿಜ್ಞಾನವು ನೈಜ ಅನುಭವಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮನದಟ್ಟಾಗುವುದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯದ ಆಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳ, ಬಿಲಿಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಜೀವ ಜಗತ್ತು, ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು, ಜೀವಿಗಳ ಉಗಮದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಕತೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಚಾರಿ ತಾರಾಲಯದ ಆಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>