ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ರಾಯಚೂರು: ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ

ಗುಡ್ಡಗಾಡು, ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ: ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Rayachuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT