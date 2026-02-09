ರಾಯಚೂರು: ಬೃಹತ್‌ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ನಗರದ ಅಂದ್ರೂನ್ ಕಿಲ್ಲಾ ಅರಬಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೋಮವಾರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೈಪ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರ್ಎಫ್ಒ ರಾಜೇಶ ನಾಯಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>