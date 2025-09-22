ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು

ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರ ಮೇಲೆ ಶ್ವಾನ ದಾಳಿ: ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು
ರಾಯಚೂರಿನ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರ ಬಳಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು
ನಾಯಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
ಡಾ.ಪೂರಣಸಿಂಗ್ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
Rayachuru

