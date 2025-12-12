ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು | ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ₹ 70 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

ಕುಟುಂಬ ದಿವಾಳಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ಚಟ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:14 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:14 IST
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಕೆ ಆಸೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಬಾರದು
ವೆಂಕಟೇಶ ಹೊಗಿಬಂಡಿ, ಸೈಬರ್‌ಕ್ರೈಂ ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ
Cyber ​​crimeRayachuruonline gaming

