ನಾಡಿನ ವೈಭವ, ಇತಿಹಾಸ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಉತ್ಸವಗಳು ಪೂರಕ: ಸಚಿವ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:16 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:16 IST
ಎಚ್ ಟಿಸಿ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಜಯಗಣೇಶ ಹಾಡಿಗೆ ಅದ್ಬುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ವಿಜೆ ಗ್ರುಪ್ ಹಾಗೂ ಸವಾರಿ ತಂಡದವರು ಆಕರ್ಷಕ ನ್ರತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಹೋರಿ ಮ್ಯಾಗೆ. ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಕುರಿ ಮ್ಯಾಗೆ...ಹಾಡಿಗೆ ಯುವಕರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

