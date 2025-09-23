ರಾಯಚೂರು | ನಟಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ನೋಡಲು ಸೇರಿದ ಜನ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು</strong>: ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಎಂಆರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಸಮೀಪದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಿತ್ರನಟಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಅವರು ಮಾಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ‘ಕಾಂತಾರ’ ನಾಯಕಿ ಸಪ್ತಮಿಗೌಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಸೇರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರುತ್ತಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು, ಕೂಗು ಹಾಕಿ ಅವರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಟಿ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ರಾಯಚೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ–1 ಟ್ರೇಲರ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಲಿವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಎಂಆರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ 27, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 13 ಹಾಗೂ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 42ನೇ ಮಾಲ್ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾಲ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.<br><br> ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಸಕ ದದ್ದಲ್ ಬಸನಗೌಡ, ನಗರ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ರಾಯಚೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ನರಸಮ್ಮ ಮಾಡಗಿರಿ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>