ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:51 IST
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ರಾಸ್‍ನಿಂದ ಎಸ್‍ಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಗಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ 
ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
Raichuru

