ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕವಿತಾಳ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹಾವಳಿ

ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಬೊಗಳುವಿಕೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳು
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಬೀದಿ ನಾಯಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ ಆದೇಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸಂತಾನ ಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು
ಜಸ್‌ಪಾಲ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ.ಪಂ ಕವಿತಾಳ
RaichurStray dogs

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

