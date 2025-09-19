ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿ’ : ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:29 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:29 IST
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು.ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವವರು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ ತಿಳಿಯದು.
ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
StudentGirls educationRayachuruWomen's Commission Report

