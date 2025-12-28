ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಮಾಗಡಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೊರಗು ರೋಗ

ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದು ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪನಾಮ ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದು ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪನಾಮ ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
Ramanagaramagadi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT