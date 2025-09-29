ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ!

ಎಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿರುವ ನಗರಸಭೆ
 ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿರುವುದು
ಸದ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಒಂದನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ
Channapatana

