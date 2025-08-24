ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ: ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸರ ಅಮಾನತು

ಎಂ.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕಪ್‌ ಡೆತ್ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:54 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:54 IST
