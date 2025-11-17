ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictramanagara
ಕನಕಪುರ | ನಿತ್ಯ ದೂಳಿನ ಸ್ನಾನ; ತಪ್ಪದ ಗೋಳಾಟ

ಬರಡನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:25 IST
ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಧೂಳು 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಗೆದ ರಸ್ತೆ  
ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
Ramanagara

