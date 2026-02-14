ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ramanagara
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ–ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’–‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ನಿಂದ ಜಿ.ಪಂ., ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:03 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:03 IST
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಅನ್ಮೋಲ್ ಜೈನ್ ಸಿಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಡಾ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು 
ಪದ್ಮರೇಖಾ ಎಸ್. ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ
Ramanagara

