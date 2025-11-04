ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ: ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್‌ಕೆಜಿ–ಯುಕೆಜಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಕಲರವ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ 20 ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿ ಶಾಲೆಗಳು; ಎಲ್‌ಕೆಜಿ–ಯುಕೆಜಿ ಸೇರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 447 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಎಲ್‌ಕೆಜಿ–ಯುಕೆಜಿ) ಶಾಲಾ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುವ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಣ್ಣರು ಸಹ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
– ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
