ರಾಮನಗರ: ಇಂದಿನಿಂದ ಜಂಟಿ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ಬಿಡದಿ ಸಮಗ್ರ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ: 15 ತಂಡಗಳಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:14 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:14 IST
abhilash sd.
abhilash sd.
ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಜೆಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಜೆಎಂಸಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
– ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
