ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictramanagara
ಕನಕಪುರ | ಶರಣರ ಹಿತವಚನ ಪಾಲಿಸಲು ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:26 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:26 IST
ಕನಕಪುರ ದಾಳಿಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶರಣರ ಸಂಗಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಚನ್ನಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
Ramanagara

