ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಕನಕಪುರ | ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿರುವುದು
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿರುವುದು
RamanagarakanakapuraRain

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT