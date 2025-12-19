ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ: ರೇಷ್ಮೆನಾಡ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರದ ಮೆರಗು

ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿವೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಕಲಾವಿದ
