ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ| ಕೆರೆ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ: ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಶೇಷಾದ್ರಿ

ಮಳೆಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ರಂಗರಾಯರದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:43 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:43 IST
Ramanagara

