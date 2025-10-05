ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕನಕಪುರ: ಹತ್ತು ದಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಹಬ್ಬ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:51 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:51 IST
ಕನಕಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಲು ದ್ವಾರಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ
ಕನಕಪುರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ
