ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ರಾಮನಗರ: ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಕಾರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:58 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಕಾರು
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಕಾರು
ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುವುದು
ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡಿರುವುದು
Ramanagara
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT