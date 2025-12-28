ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮನಗರ | ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ; ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಅವ್ಯಾಹತ

ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 26 ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣ * 701 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ, 166 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ
ಓದೇಶ ಸಕಲೇಶಪುರ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:26 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:26 IST
ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಗಾಣೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
–ಶಿಲ್ಪಾ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
