ರಾಮನಗರ: ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ

ಹರೀಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವೇತನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಇಒ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:17 IST
