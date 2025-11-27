ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಕನಕಪುರ: ಉರಿಯದ ಬೀದಿ ದೀಪ, ಜನರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಭಾಗ್ಯ!

ಬರಡನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಉರಿಯದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು
ಉರಿಯದ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು
ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆಯಿಂದಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಾಗರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ನಗರಸಭೆ ಅವರು ಈಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೇಬಲ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು
ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
ಮಹಾಲಿಂಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಅಂದಾನಿ ಗೌಡ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ
ಎಂ.ಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೀದಿ ದೀಪ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ
ಕುಮಾರ್ ಬೃಂದಾವನ ನಗರ ನಿವಾಸಿ
RamanagarStreetlight

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT