ವೈರಾಣು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಜನ ಹೈರಾಣ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ: ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ; ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನಸಂದಣಿ
- ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಾಣು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವವರನ್ನು ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಔಷಧಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಸಹ ಇದೆ
ಡಾ. ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ
