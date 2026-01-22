ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ರಾಮನಗರ: ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬಲ

ಬಿಡದಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 126 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:11 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 4:11 IST
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ತಲುಪಿದ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಚಿಕ್ಕಸುಬ್ಬಯ್ಯ
ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಡದಿಯ ಬಿಲ್ಲಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ಥಾವರ
ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಜಿಬಿಎ ಜೊತೆ ಜಿ.ಪಂ. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 111 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಅನ್ಮೋಲ್ ಜೈನ್ ಸಿಇಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
