ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳತ್ತ ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ಚಿತ್ತ

ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಖರೀದಿ ಆರಂಭ; ಇನ್ನೂ ಏಳು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:34 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:34 IST
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಶೋಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶಯ. ನಮಗೆ ಖರೀದಿ ವಿಕ್ರಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬರುವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್
ShivamoggaArecanutArecanut Farmers

